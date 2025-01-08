ВМС зробили кроки щодо посилення можливостей протиповітряної оборони своїх Super Hornets на тлі нагальних загроз у Червоному морі.

ВМС США офіційно почали використовувати термін "Шершень-вбивця" (Murder Hornet) для опису винищувачів F/A-18, озброєних дев'ятьма ракетами класу "повітря-повітря".

Як пише Business Insider, така конфігурація боєприпасів вперше була помічена під час бойових дій у Червоному морі минулого року.

Офіс начальника військово-морських операцій виділив новий термін для цих оснащених ракетами Super Hornet у документі, що описує досягнення ВМС за останній рік. Він повідомив, що конфігурація, яка використовувалася в бою, коли морська служба стикалася з численними повітряними загрозами, включає озброєння літаків чотирма AIM-9X замість двох і п'ятьма ракетами AIM-120.

Відео дня

Зазначається, що ця комплектація "повітря-повітря" вперше була помічена на винищувачі F/A-18 Super Hornet виробництва Boeing під час польотів на борту авіаносця USS Dwight D. Eisenhower у Червоному морі. Eisenhower у Червоному морі у квітні минулого року.

ВМС зробили кроки щодо посилення можливостей протиповітряної оборони своїх Super Hornets на тлі нагальних загроз у Червоному морі. Тоді літаки і військові кораблі ВМС регулярно збивали безпілотники і ракети хуситів над Червоним морем і Аденською затокою з жовтня 2023 року.

Глава Виконавчого офісу програми з безпілотної авіації та ударної зброї Командування військово-морських авіаційних систем контр-адмірал Стівен Тедфорд заявив, що важка конфігурація "повітря-повітря", серед іншого, була спричинена необхідністю "набагато більшої вогневої потужності та можливостей негайної підтримки операцій у Червоному морі й боротьби з БпЛА".

AIM-9X - новітня модель у багаторічному сімействі ракет малої дальності Sidewinder, а AIM-120 AMRAAM - ракета за межами прямої видимості, здатна вести бойові дії в будь-яких погодних умовах. Обидва боєприпаси виробляються американським оборонним підрядником Raytheon, тепер відомим як RTX Corporation.

Видання пише, що Eisenhower, на якому вперше було представлено конфігурацію Murder Hornet, - один із чотирьох авіаносців, які разом зі своїми ударними групами брали участь в операціях проти хуситів. Американським силам регулярно доручають перехоплювати безпілотники та ракети повстанців.

Новини про бойові літаки

За 2024 рік компанія Dassault Aviation поставила 21 винищувач Rafale, з яких 14 було виготовлено для потреб збройних сил Франції, а ще 7 машин пішли на експорт.

Цей літак є французьким багатоцільовим винищувачем четвертого покоління, розробленим компанією Dassault Aviation. Перший політ машини відбувся 4 липня 1986 року. За всі роки побудували понад 250 таких літаків.

Вас також можуть зацікавити новини: