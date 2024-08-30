Поки що Вашингтон не отримував від Києва запитів на допомогу в розслідуванні.

Цього тижня Україна вперше втратила один із західних винищувачів F-16. Заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що Штати не беруть участь у розслідуванні інциденту.

Як пише "Європейська правда", Вашингтон не отримував від Києва запитів на допомогу в розслідуванні.

"Я бачила повідомлення, однак не маю інформації про надання допомоги з нашого боку або запитів про неї з боку України", – зазначила Сінгх.

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За її словами, лише українська сторона може коментувати авіакатастрофу. Як пояснила заступниця речника, США не коментують деталі інциденту чи подробиці стосовно можливого електронного обладнання на борту літаків.

Вона також відмовилася розкривати, скільки F-16 вже знаходяться в Україні або плануються до відправлення, оскільки це – питання оперативної безпеки. Однак Сінгх наголосила, що бойова авіація є надзвичайно складною і що Штати пишаються тим, що змогли тренувати українських льотчиків.

Винищувач F-16 розбився в Україні - що відомо

Reuters з посиланням на американське джерело писало, що катастрофа сталась 26 серпня і не була результатом російського вогню. За даними The Wall Street Journal, авіатроща сталась під час масованого ракетного обстрілу

Одна з можливих причин катастрофи винищувача F-16, яка зараз розглядається слідством, - це "дружній вогонь" української ППО, повідомляє "Голос Америки" із посиланням на власні джерела в Повітряних силах ЗСУ.

Остаточної версії причин катастрофи наразі не повідомлено. Джерела Reuters кажуть, що це не був вогонь ворожої ППО, а джерела CNN спростовують версію з помилкою пілота.

"В ході повітряного бою літаки F-16 продемонстрували свою високу ефективність, бортовим озброєнням було збито чотири крилатих ракети ворога. Під час заходу на наступну ціль з одним з літаків було втрачено звʼязок. Як зʼясувалося пізніше, літак зазнав катастрофи, льотчик загинув", - заявили у Генштабі.

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