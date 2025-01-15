Збільшення військового виробництва можеістотно посилити Україну, але не тільки її.

Європейські партнери України можуть збільшити виробництво власної зброї в два-три рази, але поки цього не робить. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Володимир Зеленський розповів у Варшаві на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

За його словами, за час війни співвідношення зброї, яка надходить Силам оборони від країн-партнерів та від українських вирробників, істотно змінилося.

"Сьогодні вони наступні - десь близько 33-34% всієї зброї в Україні сьогодні, це вітчизняне виробництво зі 100% того, що нам потрібно на рік. І це серйозне зростання, бо було менше 10... Біля 30% - це Європа. І десь більше 30%, біля 40% - Сполучені Штати Америки", - повідомив президент.

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У цьому зв'язку, глава держави визнав занепокоєність перспективою втратити котрогось із ключових іноземних постачальників військової допомоги.

"Ми не можемо дивитися на гарантії сьогоднішньої підтримки для України без одного з гравців, максимально рівноцінного, як ви бачите. Європа і Сполучені Штати Америки. І для нас дуже важливо - зберегти цей союз. І це також гарантії безпеки. І коли ми говоримо про майбутні гарантії безпеки, про що ми будемо говорити зі Сполученими Штатами Америки, ми будемо говорити і про це", - наголосив Зеленський.

Як зазначив президент, російська армія переважає Сили оборони за кількістю танків, літаків, гвинтокрилів та іншої техніки та зброї. Водночас, українська армія має більше дронів, які забезпечує вітчизняне виробництво, в тому числі за кошти від партнерів.

"Нам це потрібно, дуже. Якщо зараз розморозяться усі ці російські активи, у нас буде більше грошей не тільки на відбудову, але і на внутрішнє більше зростання [виробництва зброї]", - сказав Зеленський.

При цьому президент України розкритикував західних партнерів за небажання збільшувати виробництво зброї.

"Якщо ви звернете увагу на кількість заводів military-сектора, то в Росії буде 30+, а в Європі, в ЄС, буде 40+. Чому Європа сьогодні виробляє менше? Серйозне ж запитання? Як Європі виробляти більше? Дати більше контрактів своєму вітчизняному виробнику, своїм людям. Вони будуть сплачувати податки у своїх державах, європейських. І при цьому, я вважаю, що Європі сьогодні простіше виготовляти більше зброї не тільки для України, для захисту, для себе, ніж Росії. Хоча Росія [виробляє зброю] швидше. Чому простіше - тому що у нас війна. І вони стріляють по нам, а ми стріляємо по них. І є санкції, дякуючи партнерам, коли щось повільніше пересувається логістикою до Росії. Ті чи інші деталі до тієї чи іншої зброї. Європа може зростати - в два-три рази збільшити своє виробництво", - наголосив Зеленський.

Він переконаний, що таке зростання виробництва зброї посилить не тільки Україну.

Окрім того, як сказав президент, ще одною частиною гарантій безпеки для України він вважає обов'язкове долучення України до НАТО.

Військова допомога Україні: останні поставки

Як писав УНІАН, Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги для України. До нього увійдуть самохідні гаубиці RCH 155, колісні БМП RCT-30 Boxer, сотні ударних безпілотників і БМП Marder.

Також ми розповідали, що Велика Британія разом з іншими партнерами передають Україні 30 тисяч безпілотників загальною вартістю у $55 млн.

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