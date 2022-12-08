Рішення щодо ще 19 зразків планують ухвалити до кінця року.

Сім зразків БПЛА українського виробництва вже отримало українське військо. Ще близько 20 заявок виробників розглядаються.

"Раніше армія приймала до експлуатації 1-2 зразки БПЛА на рік. Для порівняння: за останні 30 днів до експлуатації в ЗСУ допущено 7 зразків БПЛА українського виробництва", – сповістив міністр оборони України Олексій Резніков.

За словами Резінкова, це стало можливо завдяки зміні правил у сфері залучення інновацій до потреб оборони та спрощенню процедури допуску озброєння та військової техніки до експлуатації у Збройних Силах.

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Міністр зазначив, що тепер розробник, у якого є готовий продукт, може подати заявку до Міноборони на допуск до експлуатації свого виробу. Після отримання офіційного допуску до експлуатації, Міноборони може закупити ці вироби, а ЗСУ ставити їх у штат.

"Раніше ця процедура займала 1,5-2 роки. Сьогодні вона дуже швидка. Головне – щоб виріб мав тактико-технічні характеристики, потрібні для війська", – зазначив очільник МОУ.

За словами Резнікова, зараз на розгляді перебуває ще 19 заявок щодо допуску до експлуатації БПЛА українського виробництва.

"Ми плануємо ухвалити рішення по ним до кінця року", – наголосив він.

БПЛА для ЗСУ – останні новини

У серпні "Укроборонпром" та Генштаб ЗСУ розробили програму розвитку безпілотних систем для Сил безпеки та оборони. Вона передбачає партнерство з приватними розробниками БПЛА задля швидкого та безпечного виробництва безпілотників на їхніх потужностях.

Крім цього, "Укроборонпром" завершує випробовування українського ударного безпілотника з дальністю1000 км і вагою бойової частини 75 кг.

Напередодні у РФ було уражено 3 аеродроми, в тому числі в Саратовській області – на відстані принаймні 600 км від України. Передбачається, що вони були уражені українськими БПЛА.

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