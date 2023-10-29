Представники західних оборонних відомств стурбовані тим, що, оскільки Ізраїль вступає у війну, в той час як Захід бореться з Росією на боці України, можуть початися проблеми з нестачею артилерійських снарядів та іншого озброєння.

У США та Європі посилюється тиск з метою збільшення виробництва зброї, оскільки зростають побоювання з приводу бойових дій на нових фронтах.

Як йдеться в матеріалі WSJ, представники західних оборонних відомств стурбовані тим, що, оскільки Ізраїль вступає у війну, в той час як Захід бореться з Росією допомагаючи Україні, артилерійських снарядів та іншої зброї може не вистачити.

"Звичайно, існують побоювання з приводу конкуренції за військові ресурси через обмежені виробничі потужності. У Європі та США виникне ще більша потреба в цих обмежених виробничих потужностях", - заявив генеральний директор шведського управління оборонної техніки Йоран Мортенссон.

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"Оборонна промисловість країн-членів НАТО не має достатніх резервних потужностей, щоб реагувати на кризи, подібні до нинішньої. Нам потрібно більше цього, щоб гарантувати, що у нас буде продукція, коли вона нам знадобиться", - заявив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг.

"Оскільки попит зростає швидше, ніж виробництво, ціни на деякі товари різко зросли. Якщо 155-міліметрові артилерійські снаряди стандарту НАТО коштували приблизно 2100 доларів за штуку до вторгнення Росії в Україну, зараз ціна цих снарядів зросла в чотири рази, приблизно до 8400 доларів", - пише автор.

Як зазначається в матеріалі: "Політики закликали оборонні компанії розширити потужності та прискорити виробництво, проте представники галузі заявляють, що їм потрібні гарантії того, що попит не впаде після припинення бойових дій, що призведе до скорочення інвестицій компаній, як це траплялося в минулому".

"Поки що в обох конфліктах (війна України з Росією та Ізраїлю з ХАМАС – ред.) використовуються різні озброєння, проте ситуація може змінитися, якщо військові дії поширяться на територію Ізраїлю", - пише автор.

"General Dynamics, найбільший виробник артилерійських снарядів в США, заявила, що очікує, що ізраїльський конфлікт підвищить попит, вже піднятий Україною.

Крім того, General Dynamics заявила, що їй вдалося збільшити виробництво артилерійських снарядів та інших боєприпасів швидше, ніж очікувалося, чому сприяли інвестиції Пентагону в нові потужності. Компанія планує щорічно виробляти один мільйон снарядів, що означає п'ятикратне збільшення", - йдеться в статті.

Виробництво зброї

У вересні 2023 року ФРН дозволила Rheinmetall створити спільну з Україною компанію для виробництва зброї. Нова компанія вироблятиме та обслуговуватиме військову техніку в Україні.

У РФ погрожують розбомбити німецький завод Rheinmetall, якщо він з'явиться в Україні.

24 жовтня 2023 року Україна заявила, що війна між Ізраїлем та ХАМАС показує, що Захід має нарощувати виробництво зброї. Політики задаються питанням, чи зможуть західні союзники одночасно підтримати Україну та Ізраїль системами ППО та артилерією.

Київ закликає західні демократії збільшити інвестиції в озброєння, заявляючи, що обсяги виробництва зброї в усьому світі відстають від необхідного рівня.

27 жовтня 2023 року стало відомо про те, що Палата представників розгляне допомога Україні та Ізраїлю окремо. Республіканська партія запропонує Ізраїлю окремий пакет допомоги в розмірі 14,5 млрд. доларів.

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