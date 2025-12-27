Пекін перетворив цивільний контейнеровоз на бойову платформу, здатну запускати крилаті, протикорабельні та навіть гіперзвукові ракети.

Китай реалізуваі концепцію арсенального корабля, переобладнавши комерційний контейнеровоз у потужну ракетну платформу. Про це свідчать фотографії, зроблені в акваторії шанхайської верфі Hudong–Zhonghua Shipbuilding, що входить до державної корпорації China State Shipbuilding Corporation, пише "Мілітарний".

На знімках видно, що на 97-метровому контейнеровозі-фідері ZHONG DA 79 розмістили контейнеризовані пускові установки із загальним залпом у 60 ракет. Візуально вони замасковані під стандартні морські контейнери з ідеологічним написом про "відродження китайської нації" та "спільне океанське майбутнє".

Яке озброєння може нести судно

За оцінками експертів, контейнерні пускові установки здатні застосовувати широку номенклатуру ракетного озброєння – від протикорабельних і крилатих до зенітних та потенційно гіперзвукових ракет.

Окрім цього, ZHONG DA 79 отримав:

30-мм зенітний артилерійський комплекс ближньої дії Type 1130 CIWS;

пускові установки хибних цілей Type 726;

велику обертову РЛС з активною фазованою антенною решіткою;

додаткову радіолокаційну або комунікаційну антену під радіопрозорим куполом.

Такий набір озброєння і сенсорів дозволяє розглядати судно як повноцінний арсенальний корабель, здатний діяти автономно або в складі корабельних угруповань.

Цивільний статус – військова функція

За наявними даними, ZHONG DA 79 тривалий час не здійснював регулярних рейсів. З квітня по серпень судно проходило дообладнання на верфі в Лунхаї, а з серпня 2025 року перебуває в Шанхаї, де, ймовірно, завершували фінальний етап переоснащення.

Водночас судно офіційно не входить до складу ВМС Народно-визвольної армії Китаю або допоміжного флоту. Формально воно зберігає цивільний статус, що створює додаткову невизначеність у разі його використання в зоні конфлікту.

Сигнал США

Подібний гібридний підхід відповідає ширшій стратегії Пекіна з утвердження контролю над морськими акваторіями. Китай уже активно застосовує морську міліцію, коли формально цивільні судна виконують агресивні дії проти кораблів інших держав у спірних водах.

Поява ж фотографій арсенального корабля у відкритому доступі може бути свідомим сигналом насамперед для США. Таким чином Китай демонструє здатність швидко й відносно дешево нарощувати ударні морські спроможності, посилюючи свою позицію в Індо-Тихоокеанському регіоні.

