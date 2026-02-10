Росія попри санкції виробляє все більше стволів для артилерії на ключовому заводі

Завод №9 є основним виробником артилерійських стволів для самохідних гаубиць та танків.

Основний виробник ствольних артилерійських систем у Росії, Завод №9, отримав європейські верстати для розширення виробництва.

Frontelligence Insight у співпраці з аналітичною компанією Dallas отримала та проаналізувала російські закупівельні документи, пов’язані з Заводом № 9.

Завод є ключовим виробником артилерійських стволів для самохідних гаубиць "Коаліція" та "Мста", танкових гармат для Т-90 та Т-14 "Армата", а також для модернізованих танків Т-62 та Т-72. Він також виробляє морські ракетні пускові установки глибинних бомб РБУ-1000 та РБУ-6000 і є оригінальним розробником радянської гаубиці Д-30, яка досі використовується російською армією у війні проти України.

Попри санкції, завод безперервно модернізується щонайменше з 2016 року.

"Станом на квітень 2025 року підрядник ЗАТ "Зеніт-Інвестпром" підготував та надав заводу оновлену проектну документацію, яку нам вдалося отримати. Ми дійшли висновку, що Росія розширює виробничі потужності та модернізує обладнання на об'єкті, що було б неможливо без доступу до техніки та технологій західного походження", – розповіли аналітики.

Завод № 9 розташований у промисловій зоні "Уралмаш", великому центрі важкої промисловості, який історично включав як цивільні, так і військові виробничі об'єкти в Єкатеринбурзі.

На супутникових знімках виявлено шість об’єктів, зокрема два металоробні цехи та гальванічний виробничий комплекс. В одному з металообробних корпусів (так званий МСК) виробляється кілька видів продукції, зокрема платформа "Армата" та самохідна гаубиця "Коаліція".

Аналітики наголосили, що незважаючи на десятирічну стратегію імпортозаміщення, Росія не досягла незалежності від імпорту іноземного обладнання. Майже всі критичні етапи виробництва і допоміжні процеси на заводі № 9 все ще залежать від високоточного промислового обладнання з Європи та Східної Азії.

"Зростання цифр та підвищення ефективності виробництва переконливо свідчать про те, що Росія обходить санкції не лише на папері, а й на практиці", - йдеться у матеріалі.

