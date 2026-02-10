'Західна преса дещо відстає': голова ЦПД відреагував на прогноз Welt про наступ РФ навесні

Коваленко зазначив, що плани ворога Україні відомі та зрозумілі й військові роблять все, щоб їх зірвати.

Росія готує весняну наступальну кампанію в Донецькій та Запорізькій областях, заявили в ефірі німецького телеканалу Welt ведучі.

Вони роблять такий прогноз, спираючись на дані дані французького OSINTера Клемана Молена, який спеціалізується на військовій картографії та аналізі фортифікацій.

Зокрема, Молен помітив посилення артилерійських ударів на відповідних ділянках й виділив три райони на сході та півдні України:

Покровськ-Добропілля, Донецька область;

Гуляйполе-Тернувате, Запорізька область;

Степногірськ, Запорізька область.

Також аналітик припускає, що на першу половину поточного року Росія має плани окупувати Добропілля, що на Донеччині та Оріхів на Запоріжжі.

На цей прогноз відреагував голова Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко в своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що Welt не є першоджерелом щодо планів росіян на весну і літо:

"Про те, що ворог готує резерви для спроб посилення тиску на кількох напрямках, говорили ще з грудня-січня. Західна преса дещо відстає".

Більше того, Коваленко підкреслив, що плани ворога Україні відомі та зрозумілі. Сили Оборони України роблять все, аби зірвати їх максимально.

Ситуація на фронті: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що пресслужба 13-й бригади Національної гвардії України "Хартія" заявила, що російські окупанти намагаються утриматися у місті Куп’янськ Харківської області. Наразі там Сили оборони України проводять затистку. Зазначається, що ворог не полишає спроб утримати місто, тому "масово лізе з усіх щілин". Також пресслужба опублікувала відео з роботою українських військових.

Також ми писали, що 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ розповів, що на півночі Покровська тривають боєзіткнення, ворог намагається розвивати подальший наступ на місто. Додається, що у смузі їхньої відповідальності оперативна обстановка залишається складною. Українські військові констатують, що ворог намагається розвивати подальший наступ у Покровську, використовуючи піхотні штурмові групи за підтримки безпілотних систем. Також російські окупанти активніше спрямовують свою піхоту на напрямку Гришиного.

