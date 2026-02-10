Україна отримала цінний радар для систем Patriot та NASAMS, у якому раніше відмовили США

Вартість цього обладнання становить близько 37 мільйонів євро.

Іспанія передала Україні тактичний радар раннього виявлення Lanza LTR-25. Раніше технологію тривалий час відмовлялися надати у Сполучених Штатах Америки.

Таку інформацію наводить іспанське видання Xataka. Зазначається, що передача радара іспанської компанії Indra дозволить суттєво посилити можливості моніторингу повітряного простору та раннього виявлення загроз у небі.

Як радар Lanza LTR-25 допоможе Україні

Ресурс зазначає, що цей радар має здатність виявлення на великій відстані. Таким чином, Україна зможе ідентифікувати загрози на відстані понад 450 кілометрів.

"Від дронів і крилатих ракет до балістичних систем і стелс-літаків, радар допоможе в конфлікті, де Росія зробила масові та комбіновані повітряні атаки одним із своїх основних інструментів виснаження", – пишуть журналісти.

Примітно, що ця система призначена для роботи в умовах насичених перешкод та електронної війни. Також вона без проблем може працювати із західними батареями, що захищають українське небо. Тому вона може стати мультиплікатором сили для таких систем, як Patriot, SAMP/T, IRIS-T або NASAMS.

"Радар LTR-25 працює в діапазоні L з фазованою матричною архітектурою та цифровим формуванням променя. Іншими словами, він має характеристики, що дозволяють йому відстежувати сотні цілей одночасно з високою точністю навіть під час електронної атаки, що є ключовою здатністю для виявлення цілей з низьким радіолокаційним сигналом, таких як дрони Shahed або крилаті ракети", – акцентується у матеріалі.

Зброя для України – інші новини

Франція пообіцяла передати Україні ще один радар до SAMP/T, поки один з них у ремонті. Оскільки наявність радарів визначається спроможностями виробника, країна зосереджується на ремонті наявного радара до SAMP/T і в цілому на наявних комплексах, які вже використовуються.

Крім того, найбільша приватна оборонна компанія Африки буде постачати Україні нові бронемашини. Мова про Mbombe 4. Однією з їх переваг є найвищий рівень протимінного захисту в Україні.

