Графіки відключень електроенергії 11 лютого: коли українці будуть без світла в середу

Причиною запровадження заходів обмеження є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

У середу, 11 лютого, в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Як повідомили в "Укренерго", причиною запровадження заходів обмеження є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Зазначається, що стан енергосистеми може змінюватися. У компанії зазначили, що інформацію про час та тривалість відключень слід перевіряти на офіційних сайтах обленерго у вашому регіоні.

В "Укренерго" також вчергове закликали громадян ощадливо споживати електроенергію, коли вона з’являється за графіком.

Графіки відключень для Львівської області

"‎Львівобленерго" оприлюднило графіки погодинних відключень на 11 лютого для Львівської області. Усі черги споживачів знову потрапляють під обмеження – світло вимикатимуть по кілька разів упродовж доби. Згідно з оприлюдненими даними, у більшості груп передбачено від трьох до чотирьох періодів без електроенергії. Загальна тривалість відключень становитиме від 14 до 16 годин залежно від черги.

Вночі 7 лютого Російська Федерація вчергове здійснила масовану атаку на енергосистему України. Під ударом опинилися Бурштинська та Добротвірська ТЕС. Росіяни також атакували підстанції та повітряні лінії електропередачі 750 кВ і 330 кВ.

Внаслідок атаки у Києві погіршилася ситуація зі світлом. Світло у столиці тимчасово включали лише на короткий проміжок часу – на півтори-дві години. Проте вже 8 лютого Київ повернувся до тимчасових графіків відключення і годин зі світлом побільшало.

10 лютого в Одеській, Запорізькій та Дніпропетровській областях через бойові дії та удари по енергетичній інфраструктурі були знеструмлені споживачі. Тоді ж повідомлялося, що атомна генерація залишається частково розвантаженою через наслідки масових атак.

