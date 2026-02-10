Графіки відключень електроенергії 11 лютого: коли українці будуть без світла в середу

У середу, 11 лютого, в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
Як повідомили в "Укренерго", причиною запровадження заходів обмеження є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Зазначається, що стан енергосистеми може змінюватися. У компанії зазначили, що інформацію про час та тривалість відключень слід перевіряти на офіційних сайтах обленерго у вашому регіоні.
В "Укренерго" також вчергове закликали громадян ощадливо споживати електроенергію, коли вона з’являється за графіком.
Графіки відключень для Львівської області
"Львівобленерго" оприлюднило графіки погодинних відключень на 11 лютого для Львівської області. Усі черги споживачів знову потрапляють під обмеження – світло вимикатимуть по кілька разів упродовж доби. Згідно з оприлюдненими даними, у більшості груп передбачено від трьох до чотирьох періодів без електроенергії. Загальна тривалість відключень становитиме від 14 до 16 годин залежно від черги.
Ситуація в енергосистемі - головні новини
Вночі 7 лютого Російська Федерація вчергове здійснила масовану атаку на енергосистему України. Під ударом опинилися Бурштинська та Добротвірська ТЕС. Росіяни також атакували підстанції та повітряні лінії електропередачі 750 кВ і 330 кВ.
Внаслідок атаки у Києві погіршилася ситуація зі світлом. Світло у столиці тимчасово включали лише на короткий проміжок часу – на півтори-дві години. Проте вже 8 лютого Київ повернувся до тимчасових графіків відключення і годин зі світлом побільшало.
10 лютого в Одеській, Запорізькій та Дніпропетровській областях через бойові дії та удари по енергетичній інфраструктурі були знеструмлені споживачі. Тоді ж повідомлялося, що атомна генерація залишається частково розвантаженою через наслідки масових атак.