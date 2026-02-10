Нардеп назвав головну проблему, яку Північна Корея створює для України

Участь північнокорейських військових у війні - не така вже й проблема, каже Чернєв.

Основна загроза для України від участі Північної Кореї у війні на боці Росії - не її військові, а масові поставки для окупантів артилерійських боєприпасів. Про це заявив заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв, пише Business Insider.

"Найбільша проблема від Північної Кореї - це не солдати, а артилерійські снаряди... У Курській області вони залучили не так уже й багато солдатів", – цитує Чернєва видання.

BI нагадало, що Північна Корея під час війни відправила Росії мільйони артилерійських снарядів та боєприпасів для реактивних систем залпового вогню, а також гармати й пускові установки, які можуть стріляти цими боєприпасами. Пхеньян також надав Москві щонайменше 100 балістичних ракет та протитанкової зброї.

Також восени 2024 року у Курській області близько 11 000 північнокорейських військових допомагали Росії повернути її територію, яку захопила Україна.

Участь КНДР у війні з Україною

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що солдати КНДР ведуть вогонь по прикордонних громадах України з території Курської області РФ. Також, за даними розвідки, північнокорейці виконують завдання з аеророзвідки, артилерійської розвідки, коригують удари РСЗВ.

Південнокорейське видання NK News із посиланням на супутникові знімки писало, що КНДР несподівано скоротила поставки зброї в Росію. Зазначалося, що у січні було зафіксовано лише один випадок заходу російських суден-контейнеровозів до північнокорейських портів. Автори публікації припускають, що це може бути пов’язано з поганою погодою, яка цього року була особливо суворою. Також аналітики не виключають, що на закупівлі північнокорейської зброї могла вплинути активізація мирних переговорів між Україною та РФ або ж внутрішньополітична ситуація в самій КНДР.

Тим часом, за словами військового експерта Михайла Жирохова, РФ усе більше покладається на КНДР у питанні зброї, адже зараз, наприкінці четвертого року війни, російські склади майже порожні. Зокрема, Росія намагається компенсувати свою потребу в нетипових калібрах - 240 і 300 мм, що виробляються тільки в Північній Кореї.

