РФ не зупинить війну, якщо отримає Донбас: Костенко назвав єдиний варіант для України

Росія спеціально ставить такі умови, які для України нереально виконати, вважає депутат.

Росія не збирається зупинятися - зупинити окупантів може тільки знищення їх армії та завдання їм максимальної шкоди. Про це заявив секретар Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в ефірі Radio NV.

"Ми ведемо переговори для того, щоб показати, що ми готові (до припинення війни, - УНІАН). І чи хоче наша влада закінчення війни? Я впевнений, що хоче, як і багато хто з українців, і я хочу так само закінчення війни, але не шляхом віддачі територій Російській Федерації. Тому що, навіть якби теоретично хтось віддав території, війна б не закінчилась, тому що ми об'єктивно бачимо наміри Російської Федерації. І зупинити їх може тільки знищення їх армії, завдання їм максимальної шкоди, закриття неба", - сказав він.

За словами Костенка, кожен має подумати, чи готовий він віддати конкретно своє селище, своє місто або свій населений пункт Російській Федерації, щоб сусідній населений пункт жив добре.

"І тут нема ніяких речей, які б були прийнятими. Тому я намагаюся донести реальні речі, що Росія не збирається зупинятися. І вона спеціально ставить такі умови, які б для нас було нереально виконати, і таким чином продовжувати війну. Бо в них є цілі більш стратегічні, ніж просто Донецька область, ніж просто якісь регіони. Вони збираються повернути під сферу впливу спочатку Україну, а потім і всю Східну Європу. Такі плани в них є. І вони їх чітко розписали вже по роках", - наголосив депутат

Інші заяви Костенка

Як повідомляв УНІАН, Костенко заявив, що в тих умовах, у яких Україна перебуває зараз, вести переговори про припинення війни з РФ невигідно. На запитання, як зробити так, щоб мирні перемовини були вигідними саме для України, нардеп наголосив: "В тих умовах, в яких ми є зараз, перемовини є невигідними для України". Він додав, що "якщо ми протримаємось до весни, то це вже буде зовсім інший розклад", адже "вже не буде такого тиску".

