Кенія звинувачує Москву в використанні своїх громадян на фронті 'як гарматне м'ясо', - ЗМІ

Заступник міністра закордонних справ Кенії звинувачує Москву в тому, що вона заманює кенійських громадян до Росії і відправляє їх на український фронт як "гарматне м'ясо", повідомляє німецьке видання NTV.

"Цих людей використовують як гарматне м'ясо на фронті", - заявив віце-міністр закордонних справ Кенії Корір Сінг'Оей.

В статті йдеться, що міністр закордонних справ Мусалія Мудаваді планує наступного місяця поїхати до Москви, щоб "покласти край цим діям".

Також він збирається докласти зусиль, щоб повернути кенійців, яких Україна взяла в полон. Мудаваді також хоче перевірити стан громадян, які лікуються в лікарні.

Видання з посиланням на заяву міністра зазначає, що за останні два місяці з Росії було евакуйовано понад 30 кенійців. Рекрутингові агентства в цій східноафриканській країні були закриті.

РФ вербує іноземців на війну проти України: що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що колишні рекрути та члени родин завербованих громадян заявили, що армія РФ створила розгалужену мережу в Африці та завербувала сотні громадян Кенії на війну в Україні. Чоловіки стверджують, що їх ошукали - вони погоджувалися на цивільну або "безпечну" роботу в сфері охорони в Росії. Проте їх змусили підписати контракт та відправили на фронт. Примітно, що серед найманців були й чинні або ж колишні солдати, яким росіяни обіцяли високу зарплату. В статті The Washington Post зазначається, що ті громадяни, що вижили, скаржилися на "нелюдське поводження з боку російських командирів і жахливі сцени вбивств".

Також ми писали, що BBC провело розслідування й встановило, що до російської армії іноземних громадян з бідних країн заманюють привабливі жінки. Зокрема, громадянин Сирії потрапив на війну, бо повірив росіянці Поліні Азарних, яка обіцяла надати прибуткову роботу і російське громадянство. Видання встановило, що жінці 40 років й вона колишня вчителька. Азарних використовує канал Telegram, щоб заманювати чоловіків до лав армії РФ через відео, в яких пропонує "однорічні контракти" на "військову службу".

