Павло Дуров відреагував на блокування Telegram в Росії

Збої в роботі месенджера на території країни-окупанта спостерігаються вже другу добу.

У країні-агресорці Росії вирішили обмежувати доступ до популярного месенджера Telegram. Його творець Павло Дуров відреагував на ситуацію.

"Росія обмежує доступ до Telegram, намагаючись змусити своїх громадян перейти на контрольований державою додаток, створений для стеження і політичної цензури", – йдеться в його повідомленні.

За словами Дурова, таку ж стратегію ще 8 років тому намагався втілити в життя Іран – тоді месенджер теж заборонили, намагаючись змусити громадян користуватися державною альтернативою. Але Тегеран зазнав невдачі.

"Незважаючи на заборону, більшість іранців досі користуються Telegram (обходячи цензуру) і віддають йому перевагу перед додатками, що піддаються стеженню. Обмеження свободи громадян ніколи не є правильним рішенням. Telegram виступає за свободу слова і конфіденційність, незважаючи на будь-який тиск", – додав Дуров.

Обмеження роботи Telegram в Росії

10 лютого в росЗМІ повідомили, що Роскомнадзор тільки планує почати вживати заходів щодо часткового обмеження роботи месенджера. Деякі джерела зазначали, що такі заходи вже вживаються.

Пропагандисти скаржаться на збої в роботі Telegram – вони спостерігаються вже другу добу.

Примітно, що навіть цензурування соцмереж в Росії пояснюють "боротьбою з НАТО".

"Захист інформації – це складова частина боротьби між нами і країнами НАТО. Тому по-іншому у нас, напевно, не вийде. Я розумію, що це багатьом доставляє незручності, в тому числі і мені, так як є свій Telegram-канал, який люди читають. Але є веління часу, загрози, і на них треба реагувати", – заявив депутат російської Держдуми Андрій Гурульов.

