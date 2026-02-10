Повернутися до армії після СЗЧ за кордоном: як зробити це, не потрапивши до в’язниці

До серпня процедура повернення була спрощена, але зараз без суду не обійтися.

Військовослужбовець, який вчинив самовільне залишення частини (далі – СЗЧ) та перебуває за кордоном, може звернутися до дипломатичної установи України і повідомити про бажання повернутися до України для продовження військової служби.

Про це йдеться у матеріалі hromadske, яке наводить приклад військовослужбовця на імʼя Артем, який під час відпустки за кордоном пішов у СЗЧ. Зазначається, що чоловік іще на початку повномасштабного вторгнення долучився до територіальної оборони у Київській області. Він пройшов навчання за кордоном, після чого став заступником командира відділення.

Останні місяці військовослужбовець працював координатором на командно-спостережному пункті. За його словами, "дах почав протікати" від спостережень за "безглуздими й страшними смертями" підпорядкованих людей.

Так, він спробував перевестися в підрозділ безпілотників, але не вдалося. У середині липня 2025 року під час відпустки за кордоном він пішов у СЗЧ. На нього вплинули особисті життєві негаразди, втома від служби та відсутність хоча б тимчасової демобілізації.

Переосмисливши свій вчинок, Артем вирішив, що готовий повернутися з-за кордону у військо. Та чіткого механізму, як правильно це зробити, не знайшов:

"Всю цю інформацію знайти майже нереально… Це інформаційна пітьма, бо ти просто не розумієш, чи тебе просто візьмуть і посадять, чи тебе там у штурмовий полк відправлять, у "Скелю" чи ще щось".

Артем додав, що коли зв’язався з рекрутерами нового підрозділу, то йому пояснили, що зараз існує й інший механізм, за яким можна повернутися через клопотання до слідчого та письмову згоду, але "це реально ніде не озвучувалось".

Алгоритм повернення після закордонного СЗЧ

Адвокатка Олена Дабіжа зауважила, що у офіційних роз’ясненнях немає чіткого механізму щодо повернення військовослужбовців, які вчинили СЗЧ за кордоном.

У роз’ясненнях Міністерства оборони України є декілька алгоритмів: в одних радять звертатися до консульств, перш ніж повертатися, в інших розʼясненнях про це немає ні слова. Так само ніде немає запевнення, що військовослужбовця не затримають просто на кордоні.

На думку Дабіжі, консульство такому військовослужбовцеві навряд чимось допоможе. Єдиний його варіант – повертатися до України і вже опісля звертатися до Військової служби правопорядку чи Державного бюро розслідувань.

Водночас перед цим варто дізнатися в ДБР, чи вже відкрите кримінальне провадження, адже це не завжди швидкий процес. А без справи повернутися в свою частину чи перевестись в іншу не вийде.

До серпня процедура повернення була спрощена, але зараз без суду не обійтися. Якщо військовослужбовець захотів повернутися до армії, то прокуратура має звернутися з клопотанням до суду про звільнення його від кримінальної відповідальності.

Міноборони у відповідь на запит hromadske зазначило, що військовослужбовець, який вчинив СЗЧ та перебуває за кордоном, може звернутися до дипломатичної установи України та повідомити про бажання повернутися на територію України для продовження військової служби.

СЗЧ в Україні

Раніше Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів, що військовослужбовці, які повертаються після СЗЧ, в першу чергу відправляються в підрозділи на найгарячіших точках фронту.

Федір Веніславський, народний депутат від "Слуги народу", член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки зазначив, що зараз напрацьовується комплексний підхід до вирішення проблемних питань, пов'язаних з конфліктами з територіальними центрами комплектування, СЗЧ та мобілізацією в цілому.

