У Мукачеві знову стався землетрус (карта)

У місті Мукачево Закарпатської області знову стався землетрус. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Зазначається, що землетрус магнітудою 1,7 за шкалою Ріхтера було зареєстровано сьогодні, 10 лютого, о 12:47.

"Епіцентр землетрусу знаходиться поблизу м. Мукачево, Закарпатська область, на глибині 7 км. За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних", - йдеться у повідомленні.

Землетруси в Україні - інші новини

Як повідомляв УНІАН, 20 січня в Закарпатській області стався землетрус. Магнітуда землетрусу, епіцентр якого був неподалік від Мукачева, становила 2,4.

Це був вже четвертий землетрус на території України від початку року. Раніше поштовхи фіксували у Чернівецькій (11 січня - магнітуда 2,0), а також у Хмельницькій областях (19 січня, магнітуда 1,4 та 1,5).

Крім того, 2 лютого в Азовському морі стався сильний землетрус, який відчувався в декількох областях України та на тимчасово окупованих територіях. За даними Volcano Discovery, землетрус магнітудою 4,8 стався за 82 кілометрів на північний захід від Керчі.

Пізніше, 4 лютого, в Україні стався новий землетрус. Підземні поштовхи зафіксували у Дністровському районі Чернівецької області. Магнітуда землетрусу склала 1,7, а стався він на глибині 3 км.

6 лютого було зареєстровано землетрус в Полтавському районі Полтавської області. Він був магнітудою 3,1, епіцентр - на глибині 9 км.

