У січні імпорт свинини в Україну злетів вдесятеро: звідки везуть

Вітчизняна галузь свинарства переживає не найкращі часи.

За перший місяць 2026 року Україна імпортувала 3,4 тис. тонн свинини. Даний показник в 10,5 раза перевищує обсяги закупівель у січні минулого року, свідчить статистика Державної митної служби.

Причому зростання в грошовому еквіваленті ще більш значуще – в 12,3 раза. Загальна вартість завезеної з-за кордону свинини склала 7,5 млн доларів.

Майже половина імпортної свинини прибула в Україну у січні з Данії (49,9%). Також серед трійки лідерів сусідня Польща (20,6%) та Німеччина (18,6%).

Якщо порівнювати січневі результати зі статистикою за 2025 рік, то сумарно за 12 місяців Україна закупила за кордоном 30,8 тис. тонн свинини, або 2,6 тис. тонн в середньому щомісяця.

Ціна питання забезпечення українців іноземним м’ясом склала 76,3 млн доларів, або 6,4 млн доларів середньомісячно. Серед головних постачальників перше місце, як і цьогоріч, впевнено займала Данія з показником 57,5%.

В цілому за минулий рік Україна наростила імпорт м’яса свиней в 13,4 раза.

Що ж до загальних цифр харчового імпорту в 2025 році, то вони стали рекордними за попередні п’ять років – 8,75 млрд доларів. Водночас експорт відчутно зменшився – на 2,15 млрд доларів.

