США очікують від союзників нові закупівлі зброї для України, - посол США при НАТО

США очікують, що в четвер, 12 лютого, під час зустрічі міністрів оборони НАТО у Брюсселі держави-члени альянсу оголосять нові закупівлі американської зброї для України у рамках ініціативи PURL, повідомив посол США при НАТО Метью Вітакер під час спілкування з журналістами 10 лютого, пише "Європейська правда".

Видання зазначає, що мова йде про фінансування ініціативи PURL – закупівлі американської зброї коштами європейських, а також інших держав-членів, а ще партнерів НАТО.

"Приблизно за шість місяців з моменту запуску ініціативи союзники зобов’язалися закупити американську зброю на суму понад 4,5 млрд доларів для задоволення нагальних потреб України на полі бою. Ми очікуємо нових оголошень під час міністерської зустрічі", - сказав Вітакер.

За словами посла США при НАТО, "наразі 21 союзник по НАТО та два партнери публічно заявили про свою підтримку".

"Через PURL союзники перебирають на себе фінансову відповідальність за довгострокову допомогу Європи Україні у сфері безпеки", - додав Вітакер.

Допомога США для України: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що постпред США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що США продовжать відправляти зброю в Україну через НАТО доти, доки не буде підписано мирну угоду. За словами Вітакера, це буде як зброя для самооборони, так і для наступу. Постпред США при НАТО додав, що постачання зброї дозволить Україні "продовжувати боротьбу, захищати себе і гарантувати, що їхня країна не буде захоплена".

Також ми писали, що Вітакер зазначив, що документи про гарантії безпеки для України майже готові, але залишається невирішеним одне питання, перш ніж їх підписати. Він додав, що це стосується територій. Постпред США при НАТО вважає, що мирні переговори щодо України дуже продуктивні й Україна та Росія як ніколи близькі до угоди. Вітакер спрогнозував, що документ буде підписано президентом України Володимиром Зеленським та очільником Білого дому Дональдом Трампом.

