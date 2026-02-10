У Росії зʼявилися нові версії авіабомб: 'Флеш' розкрив подробиці

Росіяни постійно вдосконалюють КАБи, зауважив фахівець.

Російські КАБи залишаються серйозною проблемою для України. Ворог має занадто багато таких бомб, і постійно їх вдосконалює.

Зокрема, зʼявилися фото нових версій боєприпасу УМПБ-5 на основі авіабомби ФАБ-500. Ними поділився у своєму Телеграм-каналі фахівець із систем радіоелектронної боротьби і звʼязку, радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"Версія з реактивним двигуном летить до 200 км, а без двигуна до 150 км. Підкреслю, що нічого технологічно нового тут немає. Але ось вивчити їхню нову систему захисту від РЕБ, яку вони рекламують, хотілося б", – додав фахівець.

Він також зазначив, що ворожі КАБи завдають великих руйнувань.

Окремо "Флеш" прокоментував випадки виявлення Starlink в уламках російських ударних дронів БМ-35, які траплялися вже після блокування незареєстрованих терміналів.

"Наш ворог давно вирізав отвори і намертво вклеїв Старлінки в цілу партію своїх БПЛА. Ці БПЛА керуються по радіо, а Старлінк там зараз просто закриває дірку в корпусі", – пояснив радник міністра оборони.

Російське озброєння: інші новини

Попри запроваджені Європою санкції, Росія розширює виготовлення стволів для артилерії. Завод №9, який є одним із найбільших виробників ствольних артсистем на території РФ, отримав європейські верстати для розширення виробництва.

Раніше Росія похвалилась дроном "Скорлупа" – це безекіпажний катер, який є намаганням скопіювати українські технології, каже речник ВМС України Дмитро Плетенчук. Він додав, що випадки застосування цих дронів ворогом підтвердити поки не може.

