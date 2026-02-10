У Трампа пояснили, чому документи про гарантії безпеки для України ще не підписані

За словами Вітакера, мирні переговори щодо України є дуже продуктивними.

Документи про гарантії безпеки для України готові, але є одне питання, яке необхідно розв'язати, перш ніж підписати їх. Про це заявив постійний представник США при НАТО Меттью Вітакер під час онлайн-брифінгу, пише Укрінформ.

За словами Вітакера, мирні переговори щодо України дуже продуктивні. Він запевнив, що Україна і РФ як ніколи близькі до угоди, але є одне питання, яке залишається невирішеним - території.

"Очевидно, що переговори тривають. Вони детальні, вони дуже продуктивні. Відбувся обмін полоненими - 314 осіб з кожної сторони", - поділився постпред США при НАТО.

Відео дня

Відповідаючи на питання про те, чому документи про гарантії безпеки все ще не підписані, хоча президент України Володимир Зеленський говорив про те, що вони готові на 100%, він нагадав заяву спецпредставника президента США Стіва Віткоффа про те, що переговори зараз зводяться до питання територій.

"Очевидно, що кожного разу, коли підписується угода або домовленість, для всього є таймінг, тому я, безумовно, думаю, що президент Трамп і президент Зеленський підпишуть документи, коли це буде доречно, в процесі досягнення мирної угоди", - підкреслив Вітакер.

Документи про гарантії безпеки для України готові

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що документи про гарантії безпеки для України готові. Він підкреслив, що "безпеці, миру і відновленню нашої держави немає альтернатив".

"Мир потрібен, надійні гарантії безпеки - це єдина реальна основа для того, щоб мир був і щоб росіяни не зламали домовленості тим чи іншим ударом, тією чи іншою своєю гібридною операцією", - пояснив Зеленський.

Вас також можуть зацікавити новини: