Нардеп Костенко оцінив можливості РФ у війні і сказав, як має діяти Україна

У росіян практично немає просування, тому потрібно докласти максимально зусиль, щоб їх зупинити на полі бою.

Росія має спроможності вести війну в такому ж темпі, як це було минулого року. Про це сказав народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в ефірі Radio NV.

Водночас, за його словами, у росіян практично немає ніякого просування. Тому нам потрібно докласти максимально зусиль, щоб їх зупинити на полі бою.

На думку нардепа, треба посилювати управління військами.

Відео дня

"Додати трохи більше зброї. І буде від цього результат. Правильно сказав міністр (міністр оборони Іван Федоров), нам потрібно довести до 50,000 знищення ворога. От про що нам потрібно думати. Не про здачу територій. І якщо ворог навіть буде бачити наші наміри зробити це, навіть якщо ми цього не досягнемо, вони будуть нести інші втрати. Наміри теж багато чого важать", – резюмував Костенко.

Війна в Україні: ви могли це пропустити

Видання Bloomberg писало, що протягом грудня Сили оборони завдали Росії великих втрат в особовому складі. Мова про 35 тисяч загарбників. А очільник Міноборони Михайло Федоров заявив про амбіцію збільшити цю цифру до 50 000 до літа цього року.

Збільшення втрат РФ є результатом більш ефективних операцій українських дронів. А співвідношення вбитих до поранених останнім часом зміщується в бік загиблих, згідно з оцінками кількох європейських урядів.

Це вже призвело того, що кількість щомісячних втрат РФ досягла рівня набору до армії. Для розвʼязання цієї проблеми Кремлю необхідно проводити мобілізацію, однак там навряд чи підуть на це, вважає видання.

Вас також можуть зацікавити новини: