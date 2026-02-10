ЄС складає список поступок, на які повинна піти Росія для реального миру, - Каллас

Каллас підкреслила, що США потрібно припинити чинити все більший тиск на Україну.

Європейський Союз обговорює список поступок, на які повинна піти Росія для забезпечення довгострокового миру в Україні. Про це заявила висока представниця ЄС Кая Каллас, пише ABC News.

Вона нагадала, що 4 лютого росіяни застосували касетні боєприпаси під час атаки на ринок у Дружківці. В результаті цієї атаки загинули семеро людей. У цей же час представники України та РФ провели черговий раунд переговорів в Абу-Дабі за посередництва США.

"Ми щойно стали свідками посилення бомбардувань з боку Росії під час цих переговорів", - сказала висока представниця ЄС.

Каллас зазначила, що Євросоюз переконаний у тому, що Росія не веде серйозних переговорів про мир. За її словами, Європа сумнівається в тому, що адміністрація президента США Дональда Трампа представляє інтереси ЄС і України на цих переговорах. Вона підкреслила, що саме тому Європа працює над "планом сталого миру", який може змусити Москву піти на поступки.

Висока представниця ЄС зазначила, що блок "дуже вдячний" США за дипломатичні зусилля. Проте вона додала, що для досягнення стабільного миру всі учасники переговорів, включаючи росіян і американців, повинні розуміти, що необхідна згода європейців.

"У нас теж є умови. І ми повинні висувати умови не українцям, на яких і так вже чиниться великий тиск, а росіянам", - підкреслила вона.

Каллас поділилася, що ці умови можуть включати вимоги до Росії повернути тисячі дітей, викрадених з України, а також обмежити чисельність російських збройних сил після закінчення війни. Вона нагадала, що вимогу щодо обмеження чисельності ЗСУ раніше висувала Москва.

"Проблема не в українській армії. Проблема в російській армії. Проблема в російських військових витратах. Якщо вони витрачають стільки на військові потреби, то їм доведеться знову їх використовувати", - пояснила Каллас.

Висока представниця ЄС розповіла, що "план сталого миру", ймовірно, буде поширений серед країн-членів ЄС найближчими днями для можливого обговорення на зустрічі міністрів закордонних справ блоку 23 лютого.

Крім того, Каллас заявила, що США не потрібно чинити все більший тиск на Україну. Вона зазначила, що саме залежність Києва від американської підтримки змусила його піти майже на всі поступки.

"Тиск на слабшу сторону завжди може привести до швидших результатів, але це тільки декларація про те, що у нас є мир. Це не стійкий мир. Це не буде гарантією для України або кого-небудь ще, що Росія не нападе знову", - сказала вона.

Україна готова піти на важкі поступки заради завершення війни

Раніше висока представниця ЄС Кая Каллас заявила, що Україна готова піти на поступки заради завершення війни. За її словами, проблема полягає в позиції Росії.

Каллас зазначила, що набагато важче буде змусити Росію піти на поступки заради миру. Вона підкреслила, що за останні 100 років РФ напала щонайменше на 19 країн.

Також висока представниця ЄС зазначила, що Росії доведеться піти на обмеження свого військового бюджету, армії та ядерної зброї після завершення війни.

