Чоловіки віком 60+ років відтепер можуть проходити військову службу за контрактом, - указ

Відповідний указ глава держави підписав сьогодні.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який дозволяє громадянам віком від 60 років проходити військову службу за контрактом.

Відповідний указ №108/2026 "Про внесення змін до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України" оприлюднено на сайті Офісу президента.

Зокрема, пункт 18 Положення установлено доповнити абзацом такого змісту: "Особи віком від 60 років під час дії воєнного стану, відповідно до частини десятої статті 20 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", приймаються на військову службу за контрактом, – строком на 1 рік".

Переведення армії на контракт

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня Зеленський заявив, що переведення української армії з мобілізаційної на контрактну відбудеться після завершення війни або припинення вогню:

"Будемо берегти свою армію - 800 тисяч - переводити її після закінчення війни або після припинення вогню з мобілізаційної до контрактної армії. Хто захоче."

За його словами, заохочувати доєднуватись до війська треба високими зарплатами.

