У Німеччині усвідомили помилку, яку зробили щодо України.

Віце-канцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Хабек вибачився за зволікання з німецькою військовою допомогою для України і заявив, що йому соромно за це.

Цю заяву Хабек зробив під час робочої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським під час їхньої спільної поїздки до Чернігівської області 3 квітня.

Хабек зазначив, що пам'ятає зустріч із Зеленським у 2021 році, і вже тоді український президент попереджав його, що стягування російських військ до українських кордонів – це реальна загроза війни.

Відео дня

"Тоді ми тільки почали дебати в Німеччині про те, чи повинні ми підтримати Україну зброєю. Тоді Німеччина не могла або не хотіла цього робити. Ми змінили свою позицію, але це зайняло занадто багато часу, і було занадто пізно. Я це знаю. Я думаю, не всі німецькі політики сказали б те ж саме, але мені дуже соромно", – зізнався Хабек.

Поставки німецької зброї в Україну

До повномасштабного вторгнення в Україну Німеччина не тільки відмовлялася постачати Україні свою зброю, а й блокувала поставки зброї з інших країн НАТО. Це з'ясувалося відразу після відставки Ангели Меркель.

У січні 2022 року, коли загроза повномасштабного вторгнення РФ в Україну була майже очевидною, Німеччина погодилася поставити 5 тисяч армійських касок. В Україні і навіть у самій Німеччині багато хто сприйняв це як насмішку.

Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький нещодавно порівняв Німеччину з Гамлетом, який дуже довго вагається перш, ніж стати на бік добра.

Вас також можуть зацікавити новини: