Анонсована у грудні радіоелектронна зброя для боротьби з ворожими дронами для українських військових наприкінці 2020 року вже не надійде.
Про це в інтерв’ю Обозреватель повідомив Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак.
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Затягнення строків постачання нової зброї він пояснив новою процедурою закупівлі – через відкритий майданчик НАТО, а саме бюрократичними питаннями, що виникли у зв’язку з цим (оформлення відповідних дозволів, документів й іншого).
Хомчак уточнив, що йдеться про литовську зброю.
«Договір підписаний, оплата пройшла, і думаю, що за кілька місяців ми все отримаємо», – пояснив він.
Також військові не отримають й антиснайперські комплекси, оскільки українські виробники не встигли у вказані терміни. При цьому придбані такі ж комплекси кілька років тому в іноземних виробників прийшли вчасно, зауважив Хомчак.
Хоч іноземні антиснайперські комплекси, стверджує головнокомандувач ЗСУ, в нинішніх умовах неефективні, тому ця зброя «лежить у ящику, а на війні не працює».
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