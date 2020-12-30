Хомчак уточнив, що йдеться, зокрема, про литовські радіоелектронні комплекси.

Анонсована у грудні радіоелектронна зброя для боротьби з ворожими дронами для українських військових наприкінці 2020 року вже не надійде.

Про це в інтерв’ю Обозреватель повідомив Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак.

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Затягнення строків постачання нової зброї він пояснив новою процедурою закупівлі – через відкритий майданчик НАТО, а саме бюрократичними питаннями, що виникли у зв’язку з цим (оформлення відповідних дозволів, документів й іншого).

Хомчак уточнив, що йдеться про литовську зброю.

«Договір підписаний, оплата пройшла, і думаю, що за кілька місяців ми все отримаємо», – пояснив він.

Також військові не отримають й антиснайперські комплекси, оскільки українські виробники не встигли у вказані терміни. При цьому придбані такі ж комплекси кілька років тому в іноземних виробників прийшли вчасно, зауважив Хомчак.

Хоч іноземні антиснайперські комплекси, стверджує головнокомандувач ЗСУ, в нинішніх умовах неефективні, тому ця зброя «лежить у ящику, а на війні не працює».

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Автор: Яна Ставська