Державне підприємство "Львівський державний авіаційно-ремонтний завод", що входить до складу Державного концерну "Укроборонпром", передало Повітряним силам України відремонтований навчально-бойовий винищувач МіГ-29УБ.
Як повідомляє прес-служба концерн, літак успішно пройшов випробувальні польоти та відбув до одного з бойових підрозділів ЗСУ.
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МіГ-29УБ є навчально-бойовою модифікацією винищувача, який призначений для підготовки курсантів і вдосконалення бойових навичок досвідчених пілотів.
"Незважаючи на те, що наше підприємство потрапило в зону економічної турбулентності через відсутність державного оборонного замовлення і вимушених зупинок, пов'язаних з пандемією COVID-19, своєчасне виконання зобов'язань перед замовниками і партнерами залишається незмінним пріоритетом для колективу",- цитує директора заводу Дмитра Матрунчика прес-служба Концерну.
Довідка. ДП "ЛГАРЗ" - єдине підприємство в Україні, яке відновлює Міг-29 для наших захисників. Винищувач Міг-29 є основним бойовим літаком Повітряних сил ЗСУ. Багатофункціональність Міг-29 дозволяє використовувати його для виконання завдань протиповітряної оборони і для здйснення ударів по наземних цілях.
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