Під час протестів курдів у Туреччині загинули 14 осіб

Бої між бойовиками "Ісламської держави" та курдами у сирійському місті Кобані на кордоні з Туреччиною загрожують мирній обстановці у сусідній державі. Турецькі курди виходять на демонстрації та звинувачують уряд в Анкарі у відсутності підтримки курдів у Кобані. Як повідомляє сьогодні агентство dpa, протести закінчились смертю щонайменше 14 людей, передає DW.DE.

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У ході протестів виникали сутички між протестувальниками та ісламістами, наймасовіші з яких відбулись у південно-східній Туреччині. Так, у місті Діярбакир у ході сутичок загинули 8 людей. Повідомлення про смерті надходили і з деяких інших міст. Ще кілька людей були убиті в ході сутичок між ісламістами та прихильниками забороненої Курдської робочої партії, повідомляє турецька газета Hürriyet. Багато людей отримали поранення.

Більшість людей були вбиті в ніч на 8 жовтня. Серед 14-ти загиблих - 25-річний хлопець, застрелений 7 жовтня внаслідок зіткнень з поліцією в місті Варто у східній частині Туреччини, яке переважно населене курдами. У Стамбулі та інших містах в західній Туреччині також відбулись сутички між демонстрантами і поліцією, але звідти не надходило повідомлень про загибель людей.

Влада Туреччини ввела комендантську годину в нічний час в шести провінціях. Як зазначила газета Radikal, умови в кількох містах Туреччини є подібними до військових.