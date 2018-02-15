Розгром "вагнерівців" у Сирії: Reuters дізнався про кількість поранених й ліквідованих російських найманців

Нараховано 300 ліквідованих та поранених російських найманців у Сирії.

Внаслідок авіаудару очолюваної США коаліції у Сирії минулого тижня загинуло та було поранено загалом 300 найманців приватної військової компанії Вагнера.

Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на три джерела, ознайомлених із ситуацією.

Російський військовий лікар заявив, що близько 100 осіб були вбиті, інше джерело, посилаючись на слова найманців, вказало, що кількість загиблих перевищила 80.

Зазначається, що поранених внаслідок удару коаліції доправили до чотирьох військових госпіталів у Росії.

Читайте такожЖурналіст розповів, хто з російських найманців "ЛДНР" ліквідований у Сирії та як це сталося (фото, відео)Як повідомляв УНІАН, 7 лютого в результаті авіаудару міжнародної коаліції на чолі з США в Сирії загинули понад 100 бійців проурядових сил. Згодом стало відомо, що в Сирії ліквідували найманців так званої російської приватної військової компанії «Вагнер». За різними даними, кількість убитих на початку лютого найманців ПВК «Вагнера» може досягати 600 осіб.

У Кремлі не підтвердили і не спростовувати масову загибель російських найманців у Сирії.

У Міністерстві закордонних справ РФ підтвердили загибель п'ятьох росіян у результаті авіаудару США в Сирії на початку лютого.