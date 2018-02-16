"Нас здали": вцілілий після розгрому найманців "Вагнера" у Сирії росіянин розповів деталі операції (аудіо)

Внаслідок невдалої спроби взяти контроль над нафтопереробним заводом, який контролюють курдські загони "Сирійських демократичних сил" й американські військові радники, загинули, за різними оцінками, від 15 до 600 найманців-росіян з ПВК "Вагнера" .

Журналісти отримали аудіозапис з короткою розповіддю про тригодинний бій, який стався ввечері 7 лютого в Сирії у районі міста Дейр-ез-Зор.

Чоловік, який зробив його (спочатку запис був відправлений ним у вигляді звукового повідомлення одному з друзів), стверджує, що був учасником цього зіткнення, більше того – керував одним з підрозділів. Він погодився детальніше розповісти "Радіо Свобода" про те, що сталося в той день.

Аудіо, надіслане учасником бою під Дейр-Ез-Зором своєму знайомому і передане журналістам:

"По нас відпрацювали з усього, що було. Ми, коротше, їхали в три роти завод захоплювати. У першій 200 втрат, двохсотих, я там з Мітяєм розмовляв. У другій близько 20, я ..... (не знаю), там наших немає. У нашій – 75. Це ...... (жах), з 14 року таких втрат не було. Я кажу, нас здали", - стверджує співрозмовник видання.

За його словами, підозра у здачі падала не тільки на сирійців-союзників, але й на керівництво ЗС РФ у Москві.

Читайте такожЖурналіст розповів, хто з російських найманців "ЛДНР" ліквідований у Сирії та як це сталося (фото, відео)"Якщо не пацани з арбатського військового ("Арбатським військовим округом" військові називають Міністерство оборони і Генштаб, розташовані в центрі Москви, – Ред.), то місцеві, 100%", - каже чоловік.

"У них було все. Були ПЗРК. Поставили їм просто в ........... (величезних) масштабах. Ніхто не приїхав, коли нас з вертушки ....... (обстрілювали). Ніч, темно, у нас два сраних ДШК (кулемет Дягтерьова – Шпагіна крупнокаліберний, – Ред.). Що ми зробимо? ...... (повний кошмар), коротше!" , - згадує він.

Учасник бою оцінює втрати "вагнерівців" і сирійських військових у 200-250 осіб. "Вбитих 200-250, поранених приблизно стільки ж", - заявив чоловік.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого в результаті авіаудару міжнародної коаліції на чолі з США в Сирії загинули понад 100 бійців проурядових сил. Згодом стало відомо, що в Сирії ліквідували найманців так званої російської приватної військової компанії «Вагнер». За різними даними, кількість убитих на початку лютого найманців ПВК «Вагнера» може досягати 600 осіб.

У Кремлі не підтвердили і не спростовувати масову загибель російських найманців у Сирії.

У Міністерстві закордонних справ РФ підтвердили загибель п'ятьох росіян у результаті авіаудару США в Сирії на початку лютого.