Великобританія закінчила війну в Афганістані

У неділю, 26 жовтня, британські військові передали свою останню базу Кемп Бастіон силам безпеки Афганістану, передає телеканал Дождь з посиланням на Sky News.

У 2006 році Кемп Бастіон стала головною британською базою в Афганістані. Разом з нею афганській владі також передали розташовану неподалік базу США Кемп Левернек, яку незабаром залишать усі військові, і американський корпус морської піхоти завершить військову операцію в Афганістані.

До початку 2015 року в країні залишиться лише невелика кількість британських військових, оскільки вони керують військовою академією в Кабулі.

Читайте такожСША домовилися з Афганістаном про розміщення своїх військ Великобританія була учасницею операції з самого початку. За 13 років в ній загинули 453 британські солдати. Максимальна чисельність британських військових на території Афганістану за весь час операції склала дев'ять з половиною тисяч осіб.

Основні сили НАТО залищать Афганістан до кінця 2014 року, оскільки активна фаза операції вже завершена. У країні залишаться приблизно десять тисяч американських солдатів, які остаточно залишать Афганістан, за словами президента США Барака Обами, в 2016 році.