У Токіо збираються побудувати дерев'яний хмарочос (фото)

12:49, 17 лютого 2018
Світ
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Хмарочос повинен стати найвищою будівлею з дерева у світі / фото facebook/oldLentach

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Про це повідомляє Лентач.

За планом, його висота становитиме 350 метрів, або 70 поверхів.

Дерев'яним, до речі, він буде не зовсім повністю – близько 10% конструкції становитиме сталь.

Хмарочос повинен стати найвищою будівлею з дерева у світі.

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Теги: #будинок з дерева#дерев'яний хмарочос