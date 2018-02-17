У Токіо збираються побудувати дерев'яний хмарочос (фото)
12:49, 17 лютого 2018Світ
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За планом, його висота становитиме 350 метрів, або 70 поверхів.
Хмарочос повинен стати найвищою будівлею з дерева у світі / фото facebook/oldLentach
У Токіо до 2041 року планують побудувати дерев'яний хмарочос.
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Про це повідомляє Лентач.
За планом, його висота становитиме 350 метрів, або 70 поверхів.
Дерев'яним, до речі, він буде не зовсім повністю – близько 10% конструкції становитиме сталь.
Хмарочос повинен стати найвищою будівлею з дерева у світі.
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