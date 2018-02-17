У Пхьончхані знайшли мертвим корейського журналіста

Зазначається, що незадовго до смерті журналіст скаржився на болі в серці

У Пхьончхані, в медіа-містечку, де проживають акредитовані на Олімпійські ігри-2018 співробітники ЗМІ, знайдено мертвим корейського журналіста.

Про це повідомляє агентство Yonhap з посиланням на місцеву поліцію, пише 112.ua.

Зазначається, що померлий є 55-річним громадянином Кореї, який допомагав колегам з Японії. Його сусід по кімнаті в медіа-містечку намагався його розбудити, але зрештою виявилося, що той мертвий.

Читайте такожРосія на Олімпіаді: журналіст розповів, як РФ стала ізгоєм через імперські амбіціїПовідомляється, що поліція вже почала розслідування причин смерті. Знайомі померлого кажуть, що той незадовго до смерті скаржився на болі в серці.

Нагадаємо, зимові Олімпійські ігри-2018 відбуваються з 9 по 25 лютого в південнокорейському місті Пхьончхан.