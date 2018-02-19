В Ізраїлі свастиками розмалювали посольство Польщі (фото)

Між Польщею та Ізраїлем набирає обертів конфлікт через нещодавно ухвалений у Варшаві "закон про Голокост" і висловлювання польського прем'єра.

Невідомі намалювали на воротах посольства Польщі в Ізраїлі свастики після заяви польського прем’єра Моравецького про "єврейських злочинців".

Про це повідомляє BBC. У неділю на воротах та дошці оголошень посольства знайшли намальовані маркером свастики та антипольські образливі слова, зокрема слово "вбивця".

Поліція Тель-Авіва проводить розслідування для з’ясування винуватців. Ніхто не взяв на себе відповідальність за вандалізм щодо будівлі дипломатичної місії.

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Як відомо, на безпековій конференції в Мюнхені Моравєцький у суботу, 17 лютого, на питання ізраїльського журналіста, чи будуть його вважати злочинцем у Польщі після повідомлення про те, що польські сусіди видали його єврейську родину гестапо, відповів:"Звісно, це не карається, коли говорять, що були польські злочинці - так само, як і єврейські, російські, українські злочинці, а не тільки німецькі".

Глава уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав "обурливою" заяву Моравєцького про "єврейських злочинців" у зв'язку з Голокостом.