У центрі Одеси понівечили антисемітськими написами три будівлі єврейської громади

У центрі Одеси невідомі зробили антисемітські написи на трьох будівлях, що належать єврейській громаді. Як повідомив сьогодні у Facebook директор Українського єврейського комітету Едуард Долинський, написи було виявленто 25 грудня.

Висловлювання антисемітського спрямування з'явилися на будівлі Музею Голокосту на вулиці Малій Арнаутській, Єврейського культурного центру Beit Grand на вулиці Ніжинській і на будівлі Бродської синагоги на Жуковського.

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Написи дуже великі, зроблені червоною, чорною і білою фарбами. На зазначених трьох будівлях також намальовано знак, який використовує ряд українських націоналістичних організацій, схожий на свастику.

У поліції цю подію поки що не коментують.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня перший заступник голови Нацполіціі України - начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін попередив, що підготовлені на тимчасово окупованих територіях Донбасу диверсанти найближчими днями планують у мирних регіонах України осквернення пам'ятників, синагог і католицьких храмів, а також блокування доріг.