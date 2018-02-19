Розгром найманців "Вагнера" у Сирії: волонтери дізналися, хто планував провальну операцію РФ (фото)

Серед убитих у Хішамі цілком можуть виявитися не тільки найманці, але й кадрові російські військовослужбовці.

Провальну операцію РФ у Хішамі планував і погоджував з російським командуванням у Сирії начальник оперативного відділення ПВК "Вагнера" Сергій Кім.

Про це дізналася міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm спільно з командою проекту "Ихтамнет_м0209".

"Першою особою, яка відповідає за планування операцій, в тому числі і провального наступу під Хішамом, є Сергій Борисович Кім, 23.07.1978 року народження, громадянин Російської Федерації, прописаний в Санкт-Петербурзі, особистий номер М-0971. Обіймає посаду заступника начальника штабу — начальника оперативного відділення ПВК "Вагнера", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожЖурналіст розповів, хто з російських найманців "ЛДНР" ліквідований у Сирії та як це сталося (фото, відео)

За інформацією волонтерів, саме він розробляв і координував разом зі своїм керівництвом з офіційного російського військового контингенту в Сирії провальну операцію, а також ігнорував попередження американців.

"Але на совісті Сергія Кіма не тільки сотні вбитих і покалічених російських бойовиків, але й численні жертви серед мирного українського населення та українських солдатів. Адже ПВК "Вагнера" виконували брудну роботу для Путіна і в ході операцій на українському Донбасі", - підсумували в InformNapalm.

Про те, що у Сирії під авіаудар міжнародної антитерористичної коаліції під командуванням США потрапили російські найманці, повідомляв американський телеканал CBS з посиланням на джерела в Пентагоні. За їхніми даними, це сталося в районі селища Хішам, де найманці нібито намагалися захопити нафтове родовище.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого в результаті авіаудару міжнародної коаліції на чолі зі США в Сирії загинули понад 100 бійців проурядових сил. Згодом стало відомо, що в Сирії ліквідували найманців так званої російської приватної військової компанії «Вагнер». За різними даними, кількість убитих на початку лютого найманців ПВК «Вагнера» може досягати 600 осіб.

У Кремлі не стали підтверджувати або спростовувати масову загибель російських найманців у Сирії.

У Міністерстві закордонних справ РФ підтвердили загибель п'ятьох росіян в результаті авіаудару США в Сирії на початку лютого.