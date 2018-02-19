Завдали сім глибоких ран і облили хлоркою: російський співак знайдений убитим у власній ванній - ЗМІ

21:23, 19 лютого 2018
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Петро Гара / ВКонтакте

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Співака останній раз бачили в компанії знайомого 14 лютого, після чого він перестав виходити на зв'язок з рідними. Сьогодні тіло Гари знайшли у ванній кімнаті його квартири в Москві. Злочинець сім разів вдарив чоловіка ножем, після чого облив його тіло хлоркою.

Не виключено, що напали на співака з метою пограбування, оскільки в квартирі панував безлад. Телевізор був розбитий, в кімнатах безлад, зламаний телефон загиблого валявся на підлозі. Гроші і цінності зникли.

Офіційного підтвердження інформації поки немає.

Як повідомляв УНІАН, у США помер легендарний джазовий співак Джон Хендрікс.

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Теги: #російський співак убитий#у росії вбили співака