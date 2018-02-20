Розлючений бик ледь не проштрикнув збитого іспанського матадора (відео)
15:19, 20 лютого 2018Світ
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Відомий іспанський учасник бою з биками сильно розлютив рогатого суперника, і той накинувся на чоловіка.
У Колумбії після нападу розлюченого бика на арені матадор продовжив свій виступ. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Відомий іспанський учасник бою з биками сильно розлютив рогатого суперника, і той накинувся на чоловіка.
На відео видно, як бик підкидає чоловіка рогами і намагається проткнути його. На допомогу матадорові відразу ж кинулися його колеги, які відвернули увагу бика.
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