Розлючений бик ледь не проштрикнув збитого іспанського матадора (відео)

15:19, 20 лютого 2018
Світ
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Відомий іспанський учасник бою з биками сильно розлютив рогатого суперника, і той накинувся на чоловіка.

На відео видно, як бик підкидає чоловіка рогами і намагається проткнути його. На допомогу матадорові відразу ж кинулися його колеги, які відвернули увагу бика.

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Теги: #матадор бик