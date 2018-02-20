Путін обговорив з членами Радбезу результати переговорів Клімкіна і Лаврова

Зустріч відбулася 16 лютого в Мюнхені на полях конференції з питань безпеки.

Президент РФ Володимир Путін обговорив з членами російського Радбезу результати переговорів міністра закордонних справ України Павла Клімкіна і міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля.

«У контексті нещодавніх контактів міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова з українським колегою порушувалася тема врегулювання на сході України і реалізації Мінських домовленостей», - йдеться в повідомленні.

Також відбувся детальний обмін думками щодо становища в Сирії, зокрема й щодо ситуації навколо Афріна.

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У нараді з Путіним взяли участь голова Ради федерації Валентина Матвієнко, голова Держдуми В'ячеслав Володін, керівник адміністрації президента Антон Вайн, міністр закордонних справ Лавров, міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев, міністр оборони Сергій Шойгу, директор Федеральної служби безпеки Олександр Бортников, спеціальний представник президента з питань природоохоронної діяльності, екології та транспорту Сергій Іванов.

Як повідомляв УНІАН, зустріч Клімкіна і Лаврова відбулася 16 лютого в Мюнхені на полях 54-ї конференції з питань безпеки. Зустріч проходила в закритому форматі. За словами Клімкіна, розмова не принесла жодних результатів.