Російський актор Серебряков жорстко розкритикував Путіна за "брехню і злодійство" (відео)
Російський актор Олексій Серебряков назвав головними мінусами президента Росії Володимира Путіна «нескінченну брехню» і «злодійство».
Про це він заявив в інтерв'ю відеоблогеру Юрію Дудю, відповідаючи на питання про те, що йому найбільше не подобається в російському лідерові.
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"Брехня і злодійство...нескінченне", – сказав актор. На думку артиста, його бачення світу не збігається з думкою Путіна і його слова не змінили б поведінку російського президента.
«Наше з ним бачення світу настільки нез'єднуване, настільки не пов'язане, що...що б я йому не сказав, нічого в ньому не переробить і ні до чого не призведе", - вважає Серебряков.
Нагадаємо, зірка фільму «Левіафан» Олексій Серебряков на початку 2012 року емігрував разом з родиною до Канади. Актор пояснив такий крок несприятливою соціальною обстановкою – зростанням агресії та нетерпимості в суспільстві і недотриманням владою елементарних громадянських прав населення.
Відео (вДудь) дивитися з 58:30