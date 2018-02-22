"Б'ють по всьому" і щохвилини: очевидці розповіли про страхіття облоги Східної Гути

Район, розташований неподалік від столиці Сирії Дамаска, зазнав бомбардування протягом останніх декількох днів.

Лікар, що працює в Східній Гуті, розповів, що ситуація в цьому районі являє собою повномасштабну гуманітарну катастрофу. На його переконання, міжнародне співтовариство відвернулося від людей, що живуть тут

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"У нас немає нічого - ні їжі, ні медикаментів, ні укриття, - сказав доктор Бассам в інтерв'ю Бі-бі-сі. - У нас немає хліба. Нічого немає".

"Кожної хвилини нам завдають від 10 до 20 повітряних ударів", - каже лікар.

Цей район, розташований неподалік від столиці Сирії Дамаска, зазнав бомбардування протягом останніх декількох днів, в результаті чого загинули, щонайменше, 250 осіб.

Сирійська армія заявляє, що хоче таким чином звільнити цю територію від терористів.

"Вони б'ють по всьому: по магазинах, ринках, лікарням, школам, мечетях, - говорить доктор Бассам, - Я надам кому-небудь допомогу, і через день чи два вони знову приходять, знову поранені".

"Де міжнародне співтовариство, де Рада Безпеки? Вони нас кинули. Вони залишили нас вмирати", - говорить він.

Один з місцевих жителів Фіраз Абдулла розповів Бі-бі-сі, що сховатися від авіаударів просто ніде: "Ми чули з вікон крики й плач жінок і дітей, що знаходилися в будинках. А снаряди падали на нас безперервно. Тут ніде сховатися від цього кошмару, і він триває".

Минулої неділі ввечері проурядові сили при підтримці Росії активізували спроби взяти під свій контроль останній великий район, що знаходиться в руках повстанців.