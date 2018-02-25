В Італії сталася пожежа біля нічного клубу: близько 70 постраждалих

Пожежа сталася зовні, але через проблему из вентиляцією дим потрапив всередину приміщення, що призвело до евакуації.

У ніч на неділю у нічному клубі італійського міста Дезенцано-дель-Гарді в Ломбардії сталася пожежа, внаслідок якої постраждали 69 людей.

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Про це повідомляє Європейська правда.

Вогонь спалахнув близько 2 ночі, коли у клубі було близько 700 осіб. Людей негайно евакуювали.

На місце прибули пожежники та карабінери, до участі в операції залучили гелікоптер.

17 осіб госпіталізували з отруєнням чадним газом. Ще 52 самостійно звернулися за медичною допомогою – у потерпілих були проблем из диханням.

За даними медиків, життю постраждалих загрози немає.

За попередніми даними слідства, пожежа сталася зовні, але через проблему из вентиляцією дим потрапив всередину приміщення, що призвело до евакуації.