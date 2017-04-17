У нічному клубі Лондона стався витік токсичної речовини, є постраждалі

12 людей дістали опіки унаслідок впливу невстановленого токсичної речовини у нічному клубі в Далстоні на північному сході Лондона. Як передає російська служба Бі-Бі-Сі, дзвінок до поліції надійшов приблизно о 01.10 ночі.

На місце події виїхали кілька бригад швидкої допомоги і рятувальники.Сотні відвідувачів клубу на Сидворт-стріт були евакуйовані.

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За словами поліцейських, десяти постраждалим медичну допомогу надали на місці, після чого вони були доставлені до лікарні з невеликими опіками.

Ще двоє самостійно звернулися до відділення невідкладної допомоги. Їх травми не несуть небезпеки для життя.

На момент евакуації у нічному клубі перебувало близько 600 осіб.

Ведеться розслідування, наразі ніхто не заарештований, повідомили у Скотленд-ярді.