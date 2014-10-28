Доповідь: за останні 10 років вбито 370 журналістів, більшість їх вбивць не покарані

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на доповідь Комітету захисту журналістів. У доповіді під назвою «Дорога до справедливості: розриваємо порочне коло безкарності у вбивствах журналістів» стверджується, що уряди так і не прийняли цілеспрямованих заходів по зменшенню насильства щодо журналістів, передає Газета.Ru.

З 370 загиблих журналістів більшість займалися висвітленням таких тем, як корупція, війни, злочинність, захист прав людини.

«Нерозкриті вбивства журналістів, які прагнули донести інформацію суспільству, є великою загрозою для свободи преси», - заявила одна з авторів доповіді.Елізабет Уітчел.

«Дуже важливо, щоб уряди різних країн і ООН надали підтримку в боротьбі з цим порочним колом безкарності», - додала вона.

У доповіді повідомляється, що найбільш небезпечними для журналістів країнами є Ірак, Сомалі, Філіппіни, Мексика, Росія і Сирія. У той же час ситуація зі свободою слова в Колумбії і Бразилії помітно поліпшується.

На підставі отриманих результатів Комітет захисту журналістів закликав лідерів держав публічно і недвозначно засудити всі акти насильства щодо журналістів.