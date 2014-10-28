Бійці курдської "Пешмерґа" відбули до Кобані на боротьбу з джихадистами

Там вони мають допомогти сирійським курдам, які протистоять ісламістам, повідомляє Радіо Свобода.

Минулого тижня влада іракського Курдистану погодила рішення щодо направлення для захисту Кобані 150 бійців «Пешмерґа».

Упродовж кількох тижнів, військові літаки коаліції під проводом США завдають повітряних ударів по позиціях джихадистів у Кобані.

Читайте такожКонтратака курдів вибила джихадистів із КобаніБойовики «Ісламської держави» намагаються захопити Кобані, що на кордоні з Туреччиною, з 2013 року. Під час останнього наступу, який вони розпочали у середині вересня, ісламісти взяли під контроль околиці цього міста та ближні села.

За повідомленням активістів, з цього часу тут було вбито понад 800 людей.

Понад 200 тисяч людей, переважно сирійські курди, втікаючи від ісламістів перетнули кордон з Туреччиною.