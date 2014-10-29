Голови космічних агентств займуться розслідуванням причин вибуху Cygnus

Про це заявив начальник пілотованих програм Роскосмоса Олексій Краснов, повідомляють РИА Новости.

"Я поки не хотів би коментувати причину невдалого запуску американського вантажного корабля Cygnus. Ми дотримуємося позиції, що завжди треба отримати висновки аварійної комісії, яка, до речі, вже працює на місці запуску, і побачити хоча б перші технічні висновки. У нас запланована 4 листопада зустріч голів космічних агентств. І, думаю, там ми зможемо поговорити і отримати висновки аварійної комісії про те, що послужило причиною невдалого запуску Cygnus", - сказав Краснов.

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Напередодні під час запуску ракети-носія Antares з космічною вантажівкою Cygnus сталася аварія: Antares вибухнула через 6 секунд після старту з космодрому Валлопс (США). Постраждалих не було, причини аварії з'ясовуються.

Космічна вантажівка повинна була доставити більше 2 тонн вантажу до МКС, і у зв'язку з НП в НАСА запевнили, що запасів продовольства і води на МКС вистачить щонайменше до березня.

Офіційним розслідуванням займається спецкомісія.