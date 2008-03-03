Міжнародні спостерігачі засудять вибори в Росії

Західні спостерігачі, які здійснювали моніторинг російських виборів, висловлять свою оцінку по виборах у понеділок. Про це повідомив один зі спостерігачів, британський парламентарій Нігель Еванс, передає Reuters . За його словами, команда міжнародних спостерігачів вважає, що їх рекомендації про проведення чесних виборів були проігноровані. «Ми говорили про це вчора вночі і сьогодні вранці, і ми вважаємо, що Медведєв виграв би, але не з 69% або 70%», – відзначив Еванс.

Газета.ру