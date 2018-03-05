Оскар 2018: найкращі моменти з церемонії нагородження (відео)

У Лос-Анджелесі відбулась 90 церемонія нагородження кінопремії "Оскар 2018".

Зірки отримали свої престижні нагороди та похизувались сукнями на червоній доріжці.

Найкращим фільмом року стала стрічка "Форма води" режисера Гільєрмо дель Торо, найкращим актором став Гері Олдмен за роль у фільмі "Темні часи", а найкращою актрисою стала Френсіс Макдорманд за жіночу роль у фільмі "Три білборди за межами Еббінґа, штат Міссурі".

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Проте церемонія премії "Оскар" запам’ятовується не лише перемогами, а й курйозними моментами.

Ми зібрали для вас найкращі моменти цьогорічної церемонії "Оскар".