Оскар 2018: найкращі моменти з церемонії нагородження (відео)

15:35, 05 березня 2018
Світ
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Найкращим фільмом року стала стрічка "Форма води" режисера Гільєрмо дель Торо, найкращим актором став Гері Олдмен за роль у фільмі "Темні часи", а найкращою актрисою стала Френсіс Макдорманд за жіночу роль у фільмі "Три білборди за межами Еббінґа, штат Міссурі".

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Проте церемонія премії "Оскар" запам’ятовується не лише перемогами, а й курйозними моментами.

Ми зібрали для вас найкращі моменти цьогорічної церемонії "Оскар".

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Новина в сюжеті: Оскар 2018
Теги: #Оскар#кінопремія#переможці