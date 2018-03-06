У Кремлі прокоментували "дисертацію ректора" для Путіна

Дочка ректора російського університету заявила, що дисертацію для Путіна написав її батько.

Кремль спростував заяви про те, що президент Росії Володимир Путін нібито не сам написав кандидатську дисертацію.

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Про це повідомляє Meduza.

«Тут немає чого коментувати, це не так», — заявив журналістам прес-секретар президента Дмитро Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, дочка ректора російського університету розповіла заявила, що дисертацію для Путіна написав її батько.

"Путіну він писав особисто цю дисертацію. 1997 рік, літо, до нас на дачу завезли ксерокс, мій батько взяв відпустку. Путін ніколи не з'являвся у нас на дачі, ніколи не консультувався з моїм батьком про дисертації, тобто це не було так, що приходить аспіранта до професора: у мене є такі питання, давайте обговоримо, перепишіть і так далі. Ні, тут цього не було. Тобто все це написав виключно мій батько", - заявила дівчина.