Донька ректора російського університету розповіла, хто насправді написав Путіну дисертацію

У 2009 році The New York Times звинуватила на той час прем'єр-міністра Російської Федерації Володимира Путіна в плагіаті.

Ректор Санкт-Петербурзького гірничого університету Володимир Литвиненко особисто написав дисертацію президента Росії Володимира Путіна.

Про це розповіла його донька Ольга Литвиненко, пише Радіо Свобода.

"Одна з таємниць Володимира Путіна, яка добре відома Ользі Литвиненко, пов'язана з тим, як він захищав свою кандидатську дисертацію", - пише видання.

Путін захистив кандидатську дисертацію в 1997 році в Гірському інституті, нині університеті, який очолює Володимир Литвиненко. Тоді Путін вже працював у Москві і обіймав посаду заступника керуючого справами президента РФ.

За словами Ольги, її батько після того, як став ректором у 1994 році, "організував незаконний бізнес - виготовлення дисертацій". Наукові роботи писала група з професорсько-викладацького складу університету. Крім того, тим, хто купив дисертацію забезпечувався її успішний передзахист і захист.

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"Потім це все батько проштовхував через Вищу атестаційну комісію", — додала Литвиненко.

"А Путіну він писав особисто цю дисертацію. 1997 рік, літо, до нас на дачу завезли ксерокс, мій батько взяв відпустку. Путін ніколи не з'являвся у нас на дачі, ніколи не консультувався з моїм батьком по дисертації, тобто це не було так, що приходить аспіранта до професора: у мене є такі питання, давайте обговоримо, перепишіть і так далі. Ні, тут цього не було. Тобто все це написав виключно мій батько", - сказала Литвиненко.

Вона вважає, що Литвиненко написав дисертацію для Путіна безкоштовно в якості подяки за допомогу в отриманні посади ректора". Крім того, у них був спільний бізнес.

Як передає ТСН, у 2009 році The New York Times звинуватила прем'єр-міністра Російської Федерації Володимира Путіна в плагіаті.

Зокрема, у статті Ендрю Крамера (Andrew E.Kramer) йшлося, що у 1997 році, коли Путін обіймав посаду заступника мера Санкт-Петербурга, він отримав ступінь кандидата економічних наук, захистивши дисертацію з питань економіки природних ресурсів.

Як повідомляє газета, вчені Інституту Брукінгса проаналізували текст дисертації і виявили, що 16 сторінок в ньому просто були скопійовані без жодних посилань з американського підручника 1978 року під назвою “Стратегічне планування і політика”, написаного Девідом І. Кліландом і Вільямом Р. Кінгом (David I. Cleland and William R. King), вченими Університету Піттсбурга.

Зокрема, в запозичених абзацах йшлося про важливу роль керівника у плануванні всередині корпорації.

Путін відмовився прокоментувати цю заяву, відзначає газета.