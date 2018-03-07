Британська розвідка вважає Росію причетною до отруєння колишнього шпигуна – ЗМІ

Поліція і МІ5 вважають, що початкові факти розслідування дозволяють говорити про спонсоровану Росією спробою вбивства.

Британська розвідка МІ5 вважає отруєння екс-полковника Головного розвідувального управління (ГРУ) РФ Сергія Скрипаля та його доньки спробою вбивства, пов’язаною з Росією.

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Про це повідомляє The Times з посиланням на джерела. Поліція і МІ5 вважають, що початкові факти розслідування дозволяють говорити про спонсоровану державою спробу вбивства.

В той же час не виключаються і інші версії – спроба суперників скомпрометувати Росію і режим Путіна та приватна суперечка.

Крім цього, сьогодні у Лондоні пройде зустріч спеціального комітету з надзвичайних ситуацій через події з колишнім співробітником ГРУ РФ Сергієм Скрипалем та його дочкою, передає радіо Свобода.

Антитерористична поліція Великобританії оголосила, що перебирає на себе відповідальність за розслідування через «незвичайні обставини» справи.

Як повідомляв УНІАН, Лондон дасть «рішучу» відповідь, якщо виявиться, що Москва причетна до отруєння колишнього офіцера ГРУ Росії Сергія Скрипаля, заявив міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон. «Жодна спроба позбавити невинну людину життя на території Великобританії не залишиться безкарною», – сказав Джонсон.

Між тим, у МЗС Росії розкритикували заяву Джонсона, назвавши її «дикою». А в Кремлі заявили, що нічого не знають про можливе отруєння Скрипаля.

Засуджений у Росії за державну зраду колишній офіцер ГРУ Росії 66-річний Сергій Скрипаль і його 33-річна дочка Юлія залишаються в критичному стані через два дні після того, як їх знайшли непритомними на лавці біля торгового центру в Солсбері на півдні Британії. Британські правоохоронці розслідують можливе їх отруєння невідомою речовиною.

Частина центру міста Солсбері на півдні Британії була закрита, фахівці в захисному одязі проводили роботи зі знезараження вулиць.

Скрипаль – колишній полковник ГРУ РФ. В 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими у шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а торік під час відвідин Росії за загадкових обставин помер і 44-річний син колишнього шпигуна.